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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Potada da sezonu açıyor

Potada da sezonu açıyor

hazırlıklarına bugün başlayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin 2020-21 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını 'nde gerçekleştireceği belirtildi.

Erkek Basketbol Takımı da hazırlıklarına bugün başlayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin 2020-21 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını 'nde gerçekleştireceği belirtildi. , kamp için 12 Ağustos'ta 'ya gidecek.
  1. 10.8.2020
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