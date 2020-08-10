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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Onlar sezona çoktan başladı

Onlar sezona çoktan başladı

'ta ve takımdan önce sezonu açtı. 'nde antrenmanlara başlayan iki futbolcu, kendilerini hazır tutmak için öncesi çalışmalarına erkenden başladı.

Siyah-beyazlılarda ve takımdan önce sezonu açtı. 'nde antrenmanlara başlayan iki futbolcu, kendilerini hazır tutmak için öncesi çalışmalarına erkenden başladı. Dorukhan ve Necip'in ile görüşerek çıkartılan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdükleri gelen haberler arasında.
  1. 10.8.2020
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