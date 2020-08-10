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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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bugün sahaya iniyor

Kartal bugün sahaya iniyor

, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına bugün start verecek. Kulüpten yapılan açıklamada, hazırlıkları kapsamında 'ndeki ilk antrenmanın saat 18.00'de başlayacağı belirtildi.

, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına bugün start verecek. Kulüpten yapılan açıklamada, hazırlıkları kapsamında 'ndeki ilk antrenmanın saat 18.00'de başlayacağı belirtildi. Beşiktaş, izinde olan futbolcuların da dönmesiyle dayanıklılık çalışmalarına geçecek.
  1. 10.8.2020
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