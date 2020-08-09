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09 Ağustos 2020, Pazar
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Son dakika: ile detaylarını görüşmeye geliyor!

Son dakika: Welinton Beşiktaş ile transfer detaylarını görüşmeye geliyor!

'ta son dakika haberi... Uzun süredir siyah beyazlıların gündeminde olduğu belirtilen Alanyasporlu , Beşiktaşlı yetkililerle görüşmeye geliyor. Brezilya futbolcu saat 16.00'da İstanbul'da olacak.

, uzun süredir peşinde olduğu Alanyasporlu transferini resmiyete dökmek adına oyuncuyu İstanbul'a çağırdı.

A Spor'un haberine göre Brezilyalı futbolcu, bugün saat 16.00'da İstanbul'a gelececek ve siyah beyazlı yetkililerle transferin son detaylarını görüşecek.

31 yaşındaki Brezilyalı stoper bu sezon toplamda 27 maça çıkarken 3 golü rakip filelere göndermeyi başarmıştı.

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  1. 09.08.2020
  2. Güncelleme: 09.08.2020 12:33
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