Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Uzun süredir siyah beyazlıların gündeminde olduğu belirtilen Alanyasporlu Welinton, Beşiktaşlı yetkililerle görüşmeye geliyor. Brezilya futbolcu saat 16.00'da İstanbul'da olacak.
Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu Alanyasporlu Welinton transferini resmiyete dökmek adına oyuncuyu İstanbul'a çağırdı.
A Spor'un haberine göre Brezilyalı futbolcu, bugün saat 16.00'da İstanbul'a gelececek ve siyah beyazlı yetkililerle transferin son detaylarını görüşecek.
31 yaşındaki Brezilyalı stoper bu sezon toplamda 27 maça çıkarken 3 golü rakip filelere göndermeyi başarmıştı.
- 09.08.2020
- Güncelleme: 09.08.2020 12:33
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Welinton Beşiktaş ile transfer detaylarını görüşmeye geliyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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