Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Uzun süredir siyah beyazlıların gündeminde olduğu belirtilen Alanyasporlu Welinton, Beşiktaşlı yetkililerle görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu Alanyasporlu Welinton transferini resmiyete dökmek adına oyuncuyu İstanbul'a getirdi.
Geçen hafta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ile görüşüp protokol imzasını attıktan sonra Brezilya'ya giden Welinton, Hollanda aktarmalı olarak bugün İstanbul'a geldi. Welinton'u A Takım Futbol Direktör Yardımıcısı Can Kaymakloğlu karşıladı.
31 yaşındaki Brezilyalı stoper bu sezon toplamda 27 maça çıkarken 3 golü rakip filelere göndermeyi başarmıştı.
- 09.08.2020
- Güncelleme: 09.08.2020 18:39
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Welinton Beşiktaş ile transfer detaylarını görüşmeye geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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