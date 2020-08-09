Son dakika: Welinton Beşiktaş ile transfer detaylarını görüşmeye geldi!

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun kadro planlaması için var gücüyle çalışan Kara Kartal, şu anda PAOK forması giyen Akpom'u kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Yunan basını konu ile ilgili yazdığı haberde siyah beyazlıların teklifi için 'Hayır diyemezdi' başlığını attı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)