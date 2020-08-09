Oğuzhan Özyakup maaşında yüzde 25 indirim yaptı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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maaşında yüzde 25 indirim yaptı

Oğuzhan Özyakup maaşında yüzde 25 indirim yaptı

Devre arasında Feyenoord'a kiralık olarak gönderilen Beşiktaşlı futbolcu , önümüzdeki sezon 'ta forma giyecek. Tecrübeli futbolcu maaşında ise yüzde 25 indirim yaptı.

'ın devre arasında Feyenoord'a kiralık olarak gönderdiği , yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giyecek. Beşiktaş yönetimi maaş indirimi konusunda milli oyuncuyla da görüşme gerçekleştirdi.

YÜZDE 25 İNDİRİM
Ortaçizgi'nin haberine göre; Oğuzhan Özyakup maaş indirimini kabul etti. 27 yaşındaki oyuncu maaşında yüzde 25 indirim yaptı. Buna göre Oğuzhan Özyakup'un 2020-21 ve 2021-22 sezonundaki maaşından yüzde 25 indirim yapılacak.

  1. 09.08.2020
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