Oğuzhan Özyakup maaşında yüzde 25 indirim yaptı
Devre arasında Feyenoord'a kiralık olarak gönderilen Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta forma giyecek. Tecrübeli futbolcu maaşında ise yüzde 25 indirim yaptı.
Beşiktaş'ın devre arasında Feyenoord'a kiralık olarak gönderdiği Oğuzhan Özyakup, yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giyecek. Beşiktaş yönetimi maaş indirimi konusunda milli oyuncuyla da görüşme gerçekleştirdi.
YÜZDE 25 İNDİRİM
Ortaçizgi'nin haberine göre; Oğuzhan Özyakup maaş indirimini kabul etti. 27 yaşındaki oyuncu maaşında yüzde 25 indirim yaptı. Buna göre Oğuzhan Özyakup'un 2020-21 ve 2021-22 sezonundaki maaşından yüzde 25 indirim yapılacak.
- 09.08.2020
- Oğuzhan Özyakup maaşında yüzde 25 indirim yaptı
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Oğuzhan Özyakup maaşında yüzde 25 indirim yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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