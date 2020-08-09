Beşiktaşlı Fatih Aksoy Alanyaspor'a transfer oldu - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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'a oldu

Beşiktaşlı Fatih Aksoy Alanyaspor'a transfer oldu

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da kiralık forma giyen Fatih Aksoy, Süper Lig ekiplerinden Aytemiz 'a transfer oldu.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Sivasspor'a kiralık gönderdiği Fatih Aksoy ile yollarını ayırdı.

Beın Sports'un haberine göre siyah beyazlılar, Fatih Aksoy'un transferine ilişkin Aytemiz ile anlaşmaya vardı.

DETAYLAR BELLİ OLDU
Öte yandan Fatih Aksoy'un, Alanyaspor ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi.

  1. 09.08.2020
  2. Güncelleme: 10.08.2020 01:31
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