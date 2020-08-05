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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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'tan sürprizi

Beşiktaş'tan Gökhan İnler sürprizi

, Medipol forması giyen ile görüşüyor. Teknik heyet hem Atiba'ya destek olmak hem de orta sahada elinde fazla alternatif olmaması sebebiyle bu transfere sıcak bakıyor.

Son 3 sezon 'de top koşturan , bu süre içerisinde 70 resmi maça çıktı. 89 kez formasını giydiği İsviçre 'nda uzun yıllar kaptanlık yapan tecrübeli oyuncunun; Başakşehir'in Avrupa Ligi maçları sonrasında ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

  1. 5.8.2020
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