Beşiktaş'tan Gökhan İnler sürprizi

Son 3 sezon Başakşehir'de top koşturan Gökhan İnler, bu süre içerisinde 70 resmi maça çıktı. 89 kez formasını giydiği İsviçre Milli Takımı'nda uzun yıllar kaptanlık yapan tecrübeli oyuncunun; Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi maçları sonrasında Beşiktaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.