Beşiktaş'tan Gökhan İnler sürprizi
Beşiktaş, Medipol Başakşehir forması giyen Gökhan İnler ile görüşüyor. Teknik heyet hem Atiba'ya destek olmak hem de orta sahada elinde fazla alternatif olmaması sebebiyle bu transfere sıcak bakıyor.
Son 3 sezon Başakşehir'de top koşturan Gökhan İnler, bu süre içerisinde 70 resmi maça çıktı. 89 kez formasını giydiği İsviçre Milli Takımı'nda uzun yıllar kaptanlık yapan tecrübeli oyuncunun; Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi maçları sonrasında Beşiktaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
- 5.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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