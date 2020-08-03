Atiba Hutchinson yeniden anlaştı
Beşiktaş, Kanadalı yıldızı Atiba ile sözleşme yenileme konusunda prensipte anlaştı.
Beşiktaş, Kanadalı yıldızı Atiba ile sözleşme yenileme konusunda prensipte anlaştı. Sözleşmesi sona eren Atiba ile yeni sözleşme için prensipte anlaşan Beşiktaş, Kanadalı isimle sadece bonuslar için görüşme yapacak. Beşiktaş kaptanlığını da üstlenen 37 yaşındaki futbolcunun, yeni sezonda da Beşiktaş forması giymesi ve yine kaptanlık yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
- 3.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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