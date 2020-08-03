Atiba Hutchinson yeniden anlaştı

Beşiktaş, Kanadalı yıldızı Atiba ile sözleşme yenileme konusunda prensipte anlaştı. Sözleşmesi sona eren Atiba ile yeni sözleşme için prensipte anlaşan Beşiktaş, Kanadalı isimle sadece bonuslar için görüşme yapacak. Beşiktaş kaptanlığını da üstlenen 37 yaşındaki futbolcunun, yeni sezonda da Beşiktaş forması giymesi ve yine kaptanlık yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.