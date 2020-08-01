Gökhan Gönül'e 1+1 yıllık teklif - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2020, Cumartesi
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'e 1+1 yıllık teklif

Gökhan Gönül'e 1+1 yıllık teklif

'ta iç görüşmeleri başladı. Siyah-beyazlı yöneticiler ilk olarak ile pazarlık masasına oturdu.

'ta görüşmeleri başladı. Siyah-beyazlı yöneticiler ilk olarak ile pazarlık masasına oturdu. 2019-2020 sezonunda 1 milyon 650 bin euro ücret ve puan başına 4 bin euro kazanan Gönül'e yapılan 1+1 senelik teklifin 1 milyon euro düzeyinde olduğu öğrenildi. Dört yıldır Beşiktaş forması giyen başarılı futbolcunun yapılan teklif karşısında düşünmek için yönetimden süre istediği vurgulandı.
  1. 1.8.2020
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