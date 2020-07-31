Wellington ile temasa geçildi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Wellington ile temasa geçildi

Wellington ile temasa geçildi

Wellington ile temasa geçildi

Kanat takviyesi isteyen 'ın raporu doğrultusunda ile temas kuruldu.

Kanat takviyesi isteyen 'ın raporu doğrultusunda ile temas kuruldu. Siyah-beyazlıların 1 milyon euro isteyen futbolcu ile pazarlık halinde olduğu ve maaş ücretini düşürüp bonuslar ekleyerek transferi cezbedici hale getirmek istediği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, 'un Wellington Nem için bonservis ücreti ödenmeyeceği öğrenildi.
  1. 31.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Wellington ile temasa geçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA