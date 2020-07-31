Beşiktaş'a Necip Uysal müjdesi! İndirimi kabul etti
Finansal sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, bazı oyunculardan maaş indirimi talebinde bulunmuştu. Takımın tecrübeli isimlerinden Necip Uysal'ın, bu isteği kabul ettiği bildirildi.
Beşiktaş'ın alt yapısından yetişen Necip Uysal, başkan Ahmet Nur Çebi, futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları ile yaptığı toplantıda indirim için müjdeyi verdi.
Hürriyet'te yer alan habere göre geçmiş yönetimlerce 550 bin TL'lik maaşı 1.3 milyon Euro'ya çıkarılan Necip'le yapılan görüşmede Çebi "Bugüne kadar Beşiktaş alt yapısından aldığın eğitimle profesyonelce mücadele ettin ve savaştın. Bir gün idman, maç seçmedin. Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi de senin kalman yönünde rapor verdi. Seni bırakmak istemiyoruz" dedi.
"KAPIDAN KOVULSAM BACADAN GİRERİM"
29 yaşındaki futbolcu da krizin farkında olduğunu belirtip "Ben Beşiktaş'ta doğdum. Futbolu da kısmetse burada bırakmak istiyorum. Bana önerdiğiniz rakamı kabul ediyorum. Kapıdan kovulsam bacadan girerim. Beşiktaş benim yuvam. Bir yere gitmem. Önerdiğiniz ücrete de imzamı atarım" yanıtını verdi. Zirve sonrası yönetim 1.3 milyon Euro alan Necip'e yıllık 600 bin Euro vermeyi kararlaştırdı.
- 31.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'a Necip Uysal müjdesi! İndirimi kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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