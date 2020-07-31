Beşiktaş'a Necip Uysal müjdesi! İndirimi kabul etti - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş "Kapıdan kovulsam bacadan girerim" dedi ve müjdeyi verdi!

'a müjdesi! İndirimi kabul etti

Beşiktaş'a Necip Uysal müjdesi! İndirimi kabul etti

Finansal sıkıntılar yaşayan 'ta başkan , bazı oyunculardan maaş indirimi talebinde bulunmuştu. Takımın tecrübeli isimlerinden 'ın, bu isteği kabul ettiği bildirildi.

'ın alt yapısından yetişen , başkan , şube sorumlusu Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları ile yaptığı toplantıda indirim için müjdeyi verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre geçmiş yönetimlerce 550 bin TL'lik maaşı 1.3 milyon Euro'ya çıkarılan Necip'le yapılan görüşmede Çebi "Bugüne kadar Beşiktaş alt yapısından aldığın eğitimle profesyonelce mücadele ettin ve savaştın. Bir gün idman, maç seçmedin. Teknik direktör ve ekibi de senin kalman yönünde rapor verdi. Seni bırakmak istemiyoruz" dedi.

"KAPIDAN KOVULSAM BACADAN GİRERİM"

29 yaşındaki futbolcu da krizin farkında olduğunu belirtip "Ben Beşiktaş'ta doğdum. Futbolu da kısmetse burada bırakmak istiyorum. Bana önerdiğiniz rakamı kabul ediyorum. Kapıdan kovulsam bacadan girerim. Beşiktaş benim yuvam. Bir yere gitmem. Önerdiğiniz ücrete de imzamı atarım" yanıtını verdi. Zirve sonrası yönetim 1.3 milyon Euro alan Necip'e yıllık 600 bin Euro vermeyi kararlaştırdı.

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  1. 31.07.2020
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