"Caner ve Gökhan kalmak isterse..."

Ahmet Nur Çebi, ayrılmaları gündemde olan futbolcuların ekonomik şartları kabul ettikleri takdirde takımda kalabileceklerini söyledi: "Caner Erkin ve Gökhan Gönül, oynamak istiyorlarsa ikisi de bizim futbolcumuz. Kontratları belli. Oynamak istiyorlarsa ekonomik şartlarımız belli. O şartlarda geliyorlarsa mutlu oluruz. Bir başkası benden fazla bedel ödüyorsa bizim buna saygı duymamız lazım.



ATIBA UMARIM KALIR

Hocamız, Atiba'nın kalmasını istiyor ve katkı vereceğini ifade ediyor. Verebileceği çok şey var Atiba'nın. 6-7 senedir Beşiktaş forması giymesinin getirdiği artılar var. Erdal Torunoğulları, yarın öbür gün kendisiyle görüşecek. Umarım el sıkışırlar.



BURAK YILMAZ GİTMEK İSTEDİ

Başkan Çebi, Burak'ın ayrılmasıyla ilgili kendisiyle el sıkıştık ama kontrat henüz imzalanmadı. Prensip olarak Burak, Lille'e gitmek istedi.