Beşiktaş'ın forvet adayı Nicolai Jorgensen için flaş açıklama! Teklif...

Burak Yılmaz'ı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e gönderen Beşiktaş'ta forvet arayışları sürerken, Feyenoord'un golcü ismi Nicolai Jorgensen'in ismi gündeme gelmişti.

29 yaşındaki Jorgensen'in menajeri Rob Jansen, konuyla alakalı flaş açıklamalarda bulundu.

Oyuncuya teklif olmadığını dile getiren Jansen, "Futbolda yarın her şey farklı olablilir ama Jorgensen, Feyenoord'da oynamaya devam edecek. Şu an için gelmiş bir teklif yok ve geleceğini de düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Feyenoord forması ile 19 resmi maça çıkan Nicolai Jorgensen, 5 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.