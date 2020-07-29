Beşiktaş'ın forvet adayı Nicolai Jorgensen için flaş açıklama! Teklif...
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'in yerine transfer edileceği konuşulan Danimarkalı forvet Nicolai Jorgensen'in menajeri Rob Jansen, oyuncuya herhangi bir teklif olmadığını açıkladı.
Burak Yılmaz'ı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e gönderen Beşiktaş'ta forvet arayışları sürerken, Feyenoord'un golcü ismi Nicolai Jorgensen'in ismi gündeme gelmişti.
29 yaşındaki Jorgensen'in menajeri Rob Jansen, konuyla alakalı flaş açıklamalarda bulundu.
Oyuncuya teklif olmadığını dile getiren Jansen, "Futbolda yarın her şey farklı olablilir ama Jorgensen, Feyenoord'da oynamaya devam edecek. Şu an için gelmiş bir teklif yok ve geleceğini de düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Feyenoord forması ile 19 resmi maça çıkan Nicolai Jorgensen, 5 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın forvet adayı Nicolai Jorgensen için flaş açıklama! Teklif... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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