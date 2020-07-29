Beşiktaş'ın forvet adayı Nicolai Jorgensen için flaş açıklama! Teklif... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
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'ın forvet adayı için flaş açıklama! Teklif...

Beşiktaş'ın forvet adayı Nicolai Jorgensen için flaş açıklama! Teklif...

'ta 'in yerine edileceği konuşulan Danimarkalı forvet 'in menajeri , oyuncuya herhangi bir teklif olmadığını açıkladı.

'ı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e gönderen 'ta forvet arayışları sürerken, 'un golcü ismi 'in ismi gündeme gelmişti.

29 yaşındaki Jorgensen'in menajeri , konuyla alakalı flaş açıklamalarda bulundu.

Oyuncuya teklif olmadığını dile getiren Jansen, " yarın her şey farklı olablilir ama Jorgensen, Feyenoord'da oynamaya devam edecek. Şu an için gelmiş bir teklif yok ve geleceğini de düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Feyenoord forması ile 19 resmi maça çıkan Nicolai Jorgensen, 5 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 29.07.2020
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