Ahmet Nur Çebi: Gelecek yıl şampiyonuz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair konuları, mali yapıyı ve gelecek planlarını anlattı. Anadolu Ajansı A Spor Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Çebi, Sergen Yalçın'la yakalanan çıkıştan memnun olduğunu söyledi. Başkan Çebi, "Sergen hocanın top oynattığı genç oyuncular var. Takım da başarılı oldu diyoruz. Şampiyonluk da bunun arkasından gelecek. Şampiyonluğun ayak sesleriyle buraya kadar geldik. İnşallah seneye şampiyonluğu alacağız" dedi.



ABUK SUBUK KAYIPLAR

Sergen Yalçın'a övgü yağdıran Çebi, "Temennim Sergen Yalçın, camı kırınca lazım olanlardan olmasın. Ömrünü Beşiktaş'ta geçirsin istiyoruz. İnşallah başarıları burada yaşar, emekliliği burada yapar" diye konuştu. Başkan, sezonun geneli için de şöyle dedi: Sezonu 3. bitirdik. Keşke şampiyon olabilseydik. Sergen Yalçın ile şampiyon da olabiliyorduk. Kaybettiğimiz abuk subuk maçlar olmasa şampiyonduk. Ligde 13.lükten 3.lüğe çıkmak başarıdır ama şampiyon olamamak da mutsuzluk kaynağıdır.



10 MİLYON BAĞIŞLAYACAĞIZ

'Bırakmam Seni' kampanyasının beklentileri şu an için karşılayamadığını ancak daha iyi olacağını belirten Çebi, yönetim kurulu olarak 10 milyon lira bağışladıklarını belirterek, "Yönetim kurulu olarak 10 milyon lira bağışlamaya karar verdik. Bunun 3-4 milyonunu kendim vereceğim. Diğerlerini arkadaşlarım kendi imkanlarıyla yerine getirecekler" diye konuştu.



UEFA'DAN ÇOK RAHATSIZIM

UEFA'nın pandemi dönemindeki yönetimini eleştiren Çebi, "UEFA pandemi döneminde kural koymadı. 'Pandemi başladı, bu süreç devam ettiği sürece futbolculara ödemeler böyle olacak' demedi. UEFA'nın futbolcunun sendikası gibi hareket etmesinden rahatsızım. Kulüplerin ayakta kalması için gayret sarf eden bir UEFA görmüyoruz" ifadelerini kullandı.



ANADOLU TAKIMLARIYLA AYNI SEVİYEDEYİZ

Beşiktaş, Fenerbahçe ve G.Saray'ın ekonomik anlamda güçlü olmasının transferde bir rahatlık yaşattığını kaydeden Çebi, "Artık o paralar olmayınca futbol ekonomisi buna izin vermiyor. Fuzuli harcamalara müsaade etmiyor. Bu olmayınca Anadolu kulüpleriyle neredeyse aynı seviyeye geldik. Bu ekonomik şartlarda bütün takımların birbirleriyle dişe diş mücadele edebileceğini düşünüyorum" diye konuştu.



BEN AĞLAMAYA DEVAM EDECEĞIM!

Kulübün ekonomisini düzeltmek istediklerini anlatan Çebi, "Benim hep parayı ve sıkıntıları konuştuğumu söylüyorlar. Ben bunları söylemeye devam edeceğim. Taraftarımı ailenin parçası olarak görüyorum. Ailenin dertleriyle ilgilenmek istemeyen, paylaşmak istemeyen o ailenin parçası olamaz. Ağlamaya devam edeceğim. Bir ailenin içinde acı ve güzel günler olabilir. Sadece güzel günler yaşamak isteyenlerin Allah yolunu açık etsin. Bana kızsınlar önemli değil" ifadelerini kullandı.



DURUŞUMUZ FARKLIDIR!

Beşiktaş'ta Trabzonspor'un alacağı cezayı beklemek gibi bir şey olamaz. Beşiktaş farklı bir duruştur. Türk takımlarının UEFA ya da FIFA'dan ceza almasını istemem. Kurallar bunu gerektiriyorsa da ülkemizi en iyi şekilde Şampiyonlar Ligi'nde temsil ederiz.



2-3 TRANSFER OLABİLİR!

Şampiyonlar Ligi'ne gidersek transferler biraz fark edebilir ama kimse bizden uçuk kaçık transferler beklemesin. Net, açık söylüyorum. Belki güçlü bir santrfor, stoper ve bir orta saha ile 2-3 transfer olabilir."



