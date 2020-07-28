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28 Temmuz 2020, Salı
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'dan 'a açık kapı!

Mehmet Topal'dan Beşiktaş'a açık kapı!

Tecrübeli ön libero , iddiaları için “Başkanımız ile bir görüşmemiz oldu İlerleyen zamanlarda ne olur açıklanır. Sergen hocanın fikirleri önemli” dedi.

'ın bir süre önce 'in tecrübeli ismi 'la ilgilendiği iddia edilmişti. 34 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlıların ilgisini doğrulayıp transfere açık kapı bıraktı. Takımının şampiyonluk kutlamalarında konuşan Mehmet Topal, "Bakalım, hayırlısı. Biz her zaman sezonun bitmesini bekledik. Şu anda da çok önemli maçlarımız da devam ediyor. Başkanımızla da ufak bir görüşmemiz oldu. İlerleyen zamanlarda ne olur açıklanır zaten" ifadesini kullandı. 'la da bir görüşmesi olduğunu bildiren usta krampon, "Sergen hoca ile hep görüşüyorum. ağabeyimiz, hocamız fikirleri bizim açımızdan çok önemli. hayatımızda neler olacağını bilemeyiz. Opsiyonumuz kulübümüzde, camiamızda. UEFA maçından sonra yönetimimizle otururuz konuşuruz" dedi. Mehmet bu sezon Başakşehir'de 31 maçta oynadı.

  1. 28.7.2020
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