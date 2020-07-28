Mehmet Topal'dan Beşiktaş'a açık kapı!
Tecrübeli ön libero Mehmet Topal, Beşiktaş iddiaları için “Başkanımız ile bir görüşmemiz oldu İlerleyen zamanlarda ne olur açıklanır. Sergen hocanın fikirleri önemli” dedi.
Beşiktaş'ın bir süre önce Başakşehir'in tecrübeli ismi Mehmet Topal'la ilgilendiği iddia edilmişti. 34 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlıların ilgisini doğrulayıp transfere açık kapı bıraktı. Takımının şampiyonluk kutlamalarında konuşan Mehmet Topal, "Bakalım, hayırlısı. Biz her zaman sezonun bitmesini bekledik. Şu anda da çok önemli UEFA maçlarımız da devam ediyor. Başkanımızla da ufak bir görüşmemiz oldu. İlerleyen zamanlarda ne olur açıklanır zaten" ifadesini kullandı. Sergen Yalçın'la da bir görüşmesi olduğunu bildiren usta krampon, "Sergen hoca ile hep görüşüyorum. ağabeyimiz, hocamız fikirleri bizim açımızdan çok önemli. Futbol hayatımızda neler olacağını bilemeyiz. Opsiyonumuz kulübümüzde, camiamızda. UEFA maçından sonra yönetimimizle otururuz konuşuruz" dedi. Mehmet bu sezon Başakşehir'de 31 maçta oynadı.
- 28.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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