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26 Temmuz 2020, Pazar
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’un hakkı

Trabzon’un hakkı

Bordo-mavililerin ’dan cezası kalkmazsa Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacak. Başarılı hoca, “ hak etti, inşallah onlar gider” dedi.

Teknik Direktörü , "Oyuncularıma teşekkür ediyorum ve onları tebrik ediyorum. Pandemiden sonra maç yapmak kolay değildir. Biz takım olarak iyi kenetlendik. Mevcut şartlarda olabilecek en iyi senaryoyu gerçekleştirdik. Üçüncü olmak başarı değildir ama elimizden gelen en iyisini yaptık. 'un 'daki durumunu bilmiyorum. İnşallah ceza almazlar ve Şampiyonlar Ligi'ne onlar giderler, çünkü hak ettiler" diye konuştu.

KALE YERLİ OLACAK
Yeni sezon planlamasını anlatan Yalçın, "Gelirken, boş kağıda imza attım, para konuşmadım. Herkes yönetime çok yükleniyor. Ama taşın altına elini koydular. Burak gitti, kalsaydı 2 yılda 7 milyon euro alacaktı. Kulübümüz artık 2-3-4 milyon euro'luk kontratlar veremez. Maaşları ödenebilir duruma getirmek için bir kadro kurmaya çalışıyoruz. 'den 4-5 tecrübeli oyuncuyla görüşüyoruz. Ersin'in yanına tecrübeli bir Türk kaleci alacağız. Yabancı olmayacak" dedi.

HERKESİN YERİ DOLAR!
Hiçbir futbolcusunun ayrılmasını istemediğini aktaran Sergen Yalçın, "Ekonomik durum el verdiği sürece herkesi tutmak isteriz. , mutluysa kalacak, mutsuzsa gidecek. Herkesin yeri dolar. Kadromuz yaşlı. Biraz gençleştireceğiz ama hepsi de genç olmayacak burası Beşiktaş" dedi.

  1. 26.7.2020
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