Trabzon’un hakkı
Bordo-mavililerin UEFA’dan cezası kalkmazsa Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Beşiktaş oynayacak. Başarılı hoca, “Trabzon hak etti, inşallah onlar gider” dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum ve onları tebrik ediyorum. Pandemiden sonra maç yapmak kolay değildir. Biz takım olarak iyi kenetlendik. Mevcut şartlarda olabilecek en iyi senaryoyu gerçekleştirdik. Üçüncü olmak başarı değildir ama elimizden gelen en iyisini yaptık. Trabzon'un UEFA'daki durumunu bilmiyorum. İnşallah ceza almazlar ve Şampiyonlar Ligi'ne onlar giderler, çünkü hak ettiler" diye konuştu.
KALE YERLİ OLACAK
Yeni sezon planlamasını anlatan Yalçın, "Gelirken, boş kağıda imza attım, para konuşmadım. Herkes yönetime çok yükleniyor. Ama taşın altına elini koydular. Burak gitti, kalsaydı 2 yılda 7 milyon euro alacaktı. Kulübümüz artık 2-3-4 milyon euro'luk kontratlar veremez. Maaşları ödenebilir duruma getirmek için bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Türkiye'den 4-5 tecrübeli oyuncuyla görüşüyoruz. Ersin'in yanına tecrübeli bir Türk kaleci alacağız. Yabancı olmayacak" dedi.
HERKESİN YERİ DOLAR!
Hiçbir futbolcusunun ayrılmasını istemediğini aktaran Sergen Yalçın, "Ekonomik durum el verdiği sürece herkesi tutmak isteriz. Gökhan Gönül, mutluysa kalacak, mutsuzsa gidecek. Herkesin yeri dolar. Kadromuz yaşlı. Biraz gençleştireceğiz ama hepsi de genç olmayacak burası Beşiktaş" dedi.
- 26.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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