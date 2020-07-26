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26 Temmuz 2020, Pazar
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Taraftarlar tam destek verdi

Taraftarlar tam destek verdi

Beşiktaşlı taraftarlar, ile maçı öncesinde takıma destek oldu.

Beşiktaşlı taraftarlar, ile maçı öncesinde takıma destek oldu. 'ın kamp yaptığı otelin önüne gelen siyah- beyazlılar, sevgi tezahüratlarıyla oyunculara moral verdiler. Teknik direktör da bu jeste alkışlarla teşekkür etti.
  1. 26.7.2020
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