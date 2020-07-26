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26 Temmuz 2020, Pazar
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Sergen’den dört mecburi değişiklik

Sergen’den dört mecburi değişiklik

Gençlerbirliği ile karşılaşan , F.Bahçe derbisine göre zorunlu 4 değişiklikle sahaya çıktı.

G.Birliği ile karşılaşan , F.Bahçe derbisine göre zorunlu 4 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Yalçın, takımdan ayrılan Burak ve Boateng ile cezalı Caner ve Lens'ten son maçta faydalanmadı. Bu futbolcuların yerine Güven, Diaby, Rıdvan ve N'Koudou oynadı.
  1. 26.7.2020
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