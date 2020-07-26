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26 Temmuz 2020, Pazar
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bitiremedi

Enzo Roco bitiremedi

'ın Şilili stoperi maçı bitiremedi. Bir ikili mücadele sonrası sakatlık geçiren savunma oyuncusu daha 39. dakikada yerini 'e bıraktı.

'ın Şilili stoperi maçı bitiremedi. Bir ikili mücadele sonrası sakatlık geçiren savunma oyuncusu daha 39. dakikada yerini 'e bıraktı. Roco'nun durumu bugün belli olacak.
  1. 26.7.2020
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