Son dakika: Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı 11'i belli oldu!
Süper Lig'de son hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Kapanış haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takımda hafta içinde ayrılıklar yaşandı. Golcü oyuncular Boateng ve Burak Yılmaz, takıma veda etti. Peki, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 11'de kimler var? İşte detaylar...
Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, Ankara deplasmanında kapanış yapacak. Siyah-beyazlı takım Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ta bu karşılaşma öncesi takımdan ayrılan önemli isimler forma giyemeyecek. Hafta içi takıma veda eden Burak Yılmaz, Kevin Prince Boateng ile cezalı Caner Erkin, Jeremain Lens, sezonu kapatan Adem Ljajic, Umur Nayir ve Douglas kadroda yer almadı.
GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş'ın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geleceği maç bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ
Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Arda, Flavio, Halil, Berat, Soner, Gökhan, Sio, Candeias, İlker
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Rıdvan, Atiba, Elneny, Boyd, Diaby, N'Koudou, Güven
92. RANDEVU
Beşiktaş ile Gençlerbirliği, bu akşam yapacakları maçla Süper Lig'de 92. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 52 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş'ın 147 golüne Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, İstanbul'da rakibini 4-1 mağlup etti.
ANKARA'DAKİ MAÇLAR
Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Ankara'daki maçlarda da gösterdi. Siyah-beyazlılar, başkentte yapılan 45 lig maçının 21'ini kazandı, 7 kez yenildi, 17 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Ankara'da siyah-beyazlılar 69, kırmızı-siyahlılar 38 gol attı.
- 25.07.2020
- Güncelleme: 25.07.2020 19:59
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı 11'i belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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