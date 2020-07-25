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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Caner anlaşamadı

Caner anlaşamadı

Ruiz, Boateng, Burak derken bir isimle daha yol ayrımına gelindi. İddialara göre, sözleşmesi bitecek olan 'in de gelecek sezon için kulüple anlaşamadığı bildirildi.

Ruiz, Boateng, Burak derken bir isimle daha yol ayrımına gelindi. İddialara göre, sözleşmesi bitecek olan 'in de gelecek sezon için kulüple anlaşamadığı bildirildi. Yönetimle görüşmesinden olumsuz sonuç alan tecrübeli sol bekin birkaç gün içinde ilişiğini keseceği belirtildi. Caner için iddiaları yoğun olarak dile getiriliyordu.

  1. 25.7.2020
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