Caner anlaşamadı

Ruiz, Boateng, Burak derken bir isimle daha yol ayrımına gelindi. İddialara göre, sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'in de gelecek sezon için kulüple anlaşamadığı bildirildi. Yönetimle görüşmesinden olumsuz sonuç alan tecrübeli sol bekin birkaç gün içinde ilişiğini keseceği belirtildi. Caner için Fenerbahçe iddiaları yoğun olarak dile getiriliyordu.