Caner anlaşamadı
Ruiz, Boateng, Burak derken bir isimle daha yol ayrımına gelindi. İddialara göre, sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'in de gelecek sezon için kulüple anlaşamadığı bildirildi.
Ruiz, Boateng, Burak derken bir isimle daha yol ayrımına gelindi. İddialara göre, sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'in de gelecek sezon için kulüple anlaşamadığı bildirildi. Yönetimle görüşmesinden olumsuz sonuç alan tecrübeli sol bekin birkaç gün içinde ilişiğini keseceği belirtildi. Caner için Fenerbahçe iddiaları yoğun olarak dile getiriliyordu.
- 25.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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