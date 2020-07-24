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24 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş Burak Yılmaz takım arkadaşlarıyla vedalaştı!

Son dakika: takım arkadaşlarıyla vedalaştı!

Son dakika: Burak Yılmaz takım arkadaşlarıyla vedalaştı!

Son dakika... Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan tecrübeli oyuncu , Ümraniye 'ne gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

'nın Lille takımına transfer olduğu öne sürülen Beşiktaşlı futbolcu , takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Süper Lig'in son haftasında yarın Gençlerbirliği ile oynanacak maçın çalışmasını BJK 'nde gerçekleştiren Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, teknik direktör Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Burak'ın teknik heyet ve futbolculara yönelik bir veda konuşması yaptığı, sonrasında ise tesislerden ayrıldığı aktarıldı.

İşte o anlar...

  1. 24.07.2020
  2. Güncelleme: 24.07.2020 12:48
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