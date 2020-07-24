Beşiktaş'ta Gökhan, Caner ve Atiba görüşmeye - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
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Beşiktaş'ta Gökhan, Caner ve Atiba görüşmeye

, sözleşmesi biten üç futbolcuyla da devam etme kararı aldı. Salgın nedeniyle ara verilen dönemde anlaşamayan taraflar bir kez daha görüşecek.

, sözleşmesi biten üç futbolcuyla da devam etme kararı aldı. Salgın nedeniyle ara verilen dönemde anlaşamayan taraflar bir kez daha görüşecek. Yıllık ücretler ve maç başı primleri üç ismin de farklı olacak. 7 yılda 252; 4 yıldır oynayan 141, ise 122 maça çıktı.

  1. 24.7.2020
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