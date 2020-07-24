Beşiktaş'ta Gökhan, Caner ve Atiba görüşmeye

Yönetim, sözleşmesi biten üç futbolcuyla da devam etme kararı aldı. Salgın nedeniyle ara verilen dönemde anlaşamayan taraflar bir kez daha görüşecek. Yıllık ücretler ve maç başı primleri üç ismin de farklı olacak. Atiba 7 yılda 252; 4 yıldır oynayan Gökhan 141, Caner ise 122 maça çıktı.