Son dakika: Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng takımdan ayrıldı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş ayrılığı açıkladı!

Son dakika: 'ta Kevin-Prince Boateng takımdan ayrıldı

Son dakika: Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng takımdan ayrıldı

Son dakika haberine göre; , devre arasında kiralanan Kevin-Prince Boateng'in takımdan ayrıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kevin-Prince Boateng, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı." ifadeleri kullanıldı.

, kiralık sözleşmesi sona eren Kevin-Prince Boateng'in takımla vedalaştığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Kevin-Prince Boateng, bugünkü antrenman öncesi, , teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler" ifadeleri kullanıldı.

İşte Boateng'in vedasından kareler:


  1. 23.07.2020
  2. Güncelleme: 23.07.2020 20:34
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng takımdan ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA