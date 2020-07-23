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23 Temmuz 2020, Perşembe
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seni 265 bine geldi

Bırakmam seni 265 bine geldi

yönetiminin başlattığı " Seni" sloganlı kulübe destek kampanyası beklenilen ilgiyi görmemişti. Beşiktaş'ın kampanyasına şu ana kadar 265 bine yakın katılım olduğu kaydedildi.

Yönetimin başlattığı " Seni" sloganlı kulübe destek kampanyası beklenilen ilgiyi görmemişti. 'ın kampanyasına şu ana kadar 265 bine yakın katılım olduğu kaydedildi. Başkan Çebi ve idareciler 2 milyonun üzerinde bir katılım beklentisi içerisindeydi ancak bu rakamın çok altında bir destek buldular.
  1. 23.7.2020
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