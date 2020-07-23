Beşiktaş transferde atağa kalktı! Cenk Tosun bombası
Yeni sezon için transfer harekatına başlayan Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'u gündemine aldı. Everton’da başarılı olamadıktan sonra Crystal Palace’a kiralanan ve ağır bir sakatlık yaşayan 29 yaşındaki oyuncu 1 yıllığına kiralanacak. Cenk de bu kez dönmeye yakın.
Beşiktaş forvet hattında sezonu Abdoulay Diaby, Kevin-Prince Boateng, Burak Yılmaz, Güven Yalçın ve Umut Nayir beşlisiyle tamamlamıştı. Ancak Burak Yılmaz hariç hiçbiri beklenilen katkıyı veremedi. Siyah-beyazlıların hocası Sergen Yalçın gelecek sezon için mutlaka 'güvenilir' bir golcü istiyor. Burak Yılmaz'ın Fransız takımı Lille'e transferinin an meselesi olması sebebiyle 46 yaşındaki çalıştırıcı Kara Kartal'ın eski forveti Cenk Tosun'un adını siyah-beyazlı yönetime sundu. Beşiktaş'ın transfer komitesi Everton'ın kapısını çalacak.
FİKRİNİ SERGEN YALÇIN DEĞİŞTİRDİ
Siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'u bonuslarıyla beraber 28 milyon euro'ya Everton'a satmıştı. Maviler'de aradığını bulamayan 29 yaşındaki oyuncu kiralık gittiği Crystal Palace'ta da tutunamadı. İdmanda yaşadığı ağır sakatlık yüzünden fazla forma şansı bulamayan Cenk'in aklında Süper Lig'e dönmek yoktu. Ancak bu aşamada devreye Sergen Yalçın'ın girdiği ve başarılı ismi ikna ettiği kaydedildi. Beşiktaş, 2022'ye kadar sözleşmesi olduğu Everton yönetimi ile görüşecek ve yıldız ismi 1 yıl kiralayacak.
EURO 2020 FAKTÖRÜ
Cenk Tosun, Crystal Palace idmanında yaşadığı ağır diz sakatlığı sebebiyle EURO 2020'yi kaçıracaktı. Ancak koronavirüs sebebiyle turnuvanın 1 yıl ertelenmesi tecrübeli forvetin işine yaradı. Cenk, ismi değişmeyen ancak 2021'de oynanacak organizasyona hazır katılmak için Beşiktaş'a dönüşe sıcak bakıyor. Yıldız oyuncu, Ada'da kulübede oturarak beklemek yerine Kartal'da oynayarak kupaya hazırlanmak istiyor.
- 23.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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