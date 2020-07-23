Beşiktaş transferde atağa kalktı! Cenk Tosun bombası - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2020, Perşembe
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transferde atağa kalktı! bombası

Beşiktaş transferde atağa kalktı! Cenk Tosun bombası

Yeni sezon için harekatına başlayan , eski golcüsü 'u gündemine aldı. Everton’da başarılı olamadıktan sonra ’a kiralanan ve ağır bir sakatlık yaşayan 29 yaşındaki oyuncu 1 yıllığına kiralanacak. Cenk de bu kez dönmeye yakın.

forvet hattında sezonu Abdoulay Diaby, Kevin-Prince Boateng, , Güven Yalçın ve Umut Nayir beşlisiyle tamamlamıştı. Ancak Burak Yılmaz hariç hiçbiri beklenilen katkıyı veremedi. Siyah-beyazlıların hocası gelecek sezon için mutlaka 'güvenilir' bir golcü istiyor. Burak Yılmaz'ın Fransız takımı Lille'e transferinin an meselesi olması sebebiyle 46 yaşındaki çalıştırıcı 'ın eski forveti 'un adını siyah-beyazlı yönetime sundu. Beşiktaş'ın komitesi Everton'ın kapısını çalacak.

FİKRİNİ SERGEN YALÇIN DEĞİŞTİRDİ
Siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'u bonuslarıyla beraber 28 milyon euro'ya Everton'a satmıştı. Maviler'de aradığını bulamayan 29 yaşındaki oyuncu kiralık gittiği 'ta da tutunamadı. İdmanda yaşadığı ağır sakatlık yüzünden fazla forma şansı bulamayan Cenk'in aklında 'e dönmek yoktu. Ancak bu aşamada devreye Sergen Yalçın'ın girdiği ve başarılı ismi ikna ettiği kaydedildi. Beşiktaş, 2022'ye kadar sözleşmesi olduğu Everton yönetimi ile görüşecek ve yıldız ismi 1 yıl kiralayacak.

EURO 2020 FAKTÖRÜ
Cenk Tosun, Crystal Palace idmanında yaşadığı ağır diz sakatlığı sebebiyle EURO 2020'yi kaçıracaktı. Ancak koronavirüs sebebiyle turnuvanın 1 yıl ertelenmesi tecrübeli forvetin işine yaradı. Cenk, ismi değişmeyen ancak 2021'de oynanacak organizasyona hazır katılmak için Beşiktaş'a dönüşe sıcak bakıyor. Yıldız oyuncu, Ada'da kulübede oturarak beklemek yerine Kartal'da oynayarak kupaya hazırlanmak istiyor.

  1. 23.7.2020
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