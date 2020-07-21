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21 Temmuz 2020, Salı
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için anma mesajı

Kıbrıs için anma mesajı

Siyah-beyazlı kulüp 'nı da unutmadı. Kulübün resmi sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Kıbrıs şehitleri anıldı.

Siyah-beyazlı kulüp 'nı da unutmadı. Kulübün resmi sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünde şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
  1. 21.7.2020
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