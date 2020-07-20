Ümraniye'de ilginç hırsız operasyonu!
Beşiktaş'ta uzun süredir cüzdanından parası eksilen Hırvat oyuncu Vida, Necip ve Atiba ile plan yapıp odasına 2 gizli kamera yerleştirdi. 4 oyuncu, gergin bekleyiş sonrası hırsızı gizli kamera ile suçüstü yakaladılar.
Beşiktaş'ta filmlere konu olacak bir olay yaşandı. Sabah'ın haberine göre, Domagoj Vida, cüzdanından sık sık para eksildiğini tespit edince soluğu kaptanların yanında aldı. Burak Yılmaz, Necip Uysal ve Atiba'ya durumu anlatan deneyimli oyuncu, geçmişte bu tarz olaylardan başka oyuncuların da şüphelendiği bilgisine ulaştı. Vida'nın "Bu bana hep oluyor. Olayın takipçisi olacağım. Cebimdeki parayı bilirim" sözlerinin ardından operasyon da başladı.
KULÜPLE İLİŞKİSİ KESİLDİ
Hırvat oyuncunun tesislerdeki odasına iki gizli kamera yerleştirildi. İdman sonrasında Vida bir kez daha odasında bulunan cüzdanından para alındığını anladı ve ardından kameralara bakınca parasını alan kişiyi tespit etti. Bir kulüp çalışanının yaptığı hırsızlık, yönetime bildirilirken F.Bahçe maçı düşünülerek sessiz kalındı. Kulüple ilişiği kesilecek olan üst düzey çalışan kişi için suç duyurusu yapılıp yapılmayacağına daha sonra karar verilecek.
- 20.07.2020
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