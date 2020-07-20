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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Boateng sakatlandı

Boateng sakatlandı

Siyah-beyazlı takımda ilk onbirde sahaya çıkan Boateng, 59'da yasadıgı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini 'ye bıraktı.

Siyah-beyazlı takımda ilk onbirde sahaya çıkan Boateng, 59'da yasadıgı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini 'ye bıraktı. Öte yandan ilk onbirde 4 degisiklik yaptı. maçından farklı olarak Diaby'nin yerine Boateng, sözlesmesini tek taraflı fesheden Ruiz'in yerine Roco, cezalı N'Koudou'nun yerine iyilesen Burak, Necip'in yerine Atiba oynadı.
  1. 20.7.2020
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