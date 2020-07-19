Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sakat, cezalı oyuncular ve muhtemel 11'ler... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sakat, cezalı oyuncular ve muhtemel 11'ler...

Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sakat, cezalı oyuncular ve muhtemel 11'ler...

'in 33. haftası derbi heyecanına sahne olacak. Ligde üçüncülük şansı devam eden , sahasında ezeli rakibi 'yi konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların 56, sarı-lacivertli takımın ise 50 puanı bulunuyor. Ev sahibi takımda N'Koudou sarı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. İki takımda da sakat oyuncular mevcut. Futbolseverler ise mücadelenin saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı aratıyor... Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Eksik ve sakat oyuncular hangileri? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

'de bitime bir hafta kala derbi heyecanı yaşanıyor. Sezonun son derbisi Dolmabahçe'de oynanacak. Ligde üçüncülük hedefi bulunan , sahasında 'yi konuk ediyor. İki takımın da maç öncesi eksikleri var. Ev sahibi takımda, Kevin N'Koudou cezası nedeniyle, kulüp tarafından kalan 2 haftada oynayamayacakları açıklanan Adem Ljajic ve Umut Nayir de corona virüsü sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde ise sakatlıkları bulunan , ve derbide görev yapamayacak.

REKABETTE 351. RANDEVU

Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu akşam yapacakları Süper Lig maçıyla 351. kez karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak sezonun son derbi maçında sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 350 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 485 golüne, Beşiktaş 441 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği maç bu akşam 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. VAR'da ise görev alacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'lerini görmek için tıklayın!

SON MAÇLARDA FENERBAHÇE ÜSTÜN

Beşiktaş, sahasında konuk edeceği Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 25 derbiden sadece 4'ünü galibiyetle tamamlayabildi. Fenerbahçe bu dönemde 12 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

ATIBA VE BURAK DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olduğu için BtcTurk deplasmanında forma giyemeyen , teknik direktör 'ın görev vermesi halinde derbide oynayabilecek. Deneyimli futbolcunun yanı sıra sakatlığı geçen ve takımla idmanlara çıkmaya başlayan 'ın da derbide forma giymesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE STOPERLER YAN YANA OYNAYABİLECEK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde stoperlerinden faydalanabilecek. Sezon başından beri bu pozisyonda büyük sorun yaşayan ve istikrarı bir türlü yakalayamayan sarı-lacivertliler, derbi müsabakasında 2 stoperini de oynatabilecek. Fenerbahçe'de cezasını atlatan 2 maçın ardından formasına kavuşacak. Demir Grup Sivasspor mücadelesinde sakatlık yaşayan Simon Falette'in de siyah-beyazlılar karşısında oynaması bekleniyor. Fenerbahçe, böylece kadrosunda bulunan 2 stoperini de derbi mücadelesinde yan yana oynatabilecek.

Dev derbide 351. heyecan

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 15:18
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