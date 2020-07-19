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19 Temmuz 2020, Pazar
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Beşiktaş-Fenerbahçe | CANLI

'in 33. haftası derbi heyecanına sahne oluyor. Ligde üçüncülük şansı devam eden , sahasında ezeli rakibi 'yi konuk ediyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

'de bitime bir hafta kala derbi heyecanı yaşanıyor. Sezonun son derbisi Dolmabahçe'de oynanıyor. Ligde üçüncülük hedefi bulunan , sahasında 'yi konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...



İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Elneny, Lens, Atiba, Boateng, Boyd, Burak.

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Deniz, Ferdi, Emre, Muriqi.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe'yi konuk ettiği maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. VAR'da ise görev alıyor.

REKABETTE 351. RANDEVU
Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu akşamki Süper Lig maçıyla 351. kez karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta oynanan sezonun son derbi maçında sahaya çıkan Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 350 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 485 golüne, Beşiktaş 441 golle karşılık verdi.

SON MAÇLARDA FENERBAHÇE ÜSTÜN
Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 25 derbiden sadece 4'ünü galibiyetle tamamlayabildi. Fenerbahçe bu dönemde 12 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 20:55
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