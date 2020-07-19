Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! "Bir tek Victor Ruiz mi parasını alamadı?"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshederek ülkesine dönen Victor Ruiz ile ilgili, "Bakın pandemi döneminde bir tek Ruiz mi parasını alamadı? Peki biz kulüpler para alabildik mi?" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta Victor Ruiz depreminin yankıları sürüyor. Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli stoperi Ruiz, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini feshederek ülkesine dönmüştü.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İspanyol futbolcu, "Beşiktaş Kulübü'nden ayrılmamın sebebi, kulübe ilk imza attığım günden bu yana bana karşı olan yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesi ve ertelenmesi. COVID-19 öncesinde 4 ayın üzerinde bir süre maaşımı alamadım. Yurt dışında hayatını sürdüren bir kişinin böyle bir şey yaşadığını tahmin bile edemiyorum. Aynı zamanda kondisyonumu yüksek seviyede tutabilmek için antrenmanlarıma günü gününe gerçekleştiriyorum. Kulüp yönetimi, COVID-19 nedeniyle mart ayından itibaren maaş ödememe kararı verdi ve sonuçların etkisi ve adaletli olup olmadığı konusunda bir tartışma yapmaktan kaçındı.FIFA yargılamasından önce, tüm şartları konuşacağım ve görüşeceğim. Temsilcilerim kulüple birçok kez temasa girdi ve bir çözüme ulaşmak için büyük bir gayret gösterdi. Ama yeter. Taraftarlara bana karşı olan sevgileri ve destekleri için teşekkür ederim. Beni hep kucakladığınız için minnettarım. Keşke planladığım sürenin sonuna kadar Beşiktaş'ta kalabilseydim ancak hayat ve işte her zaman her şey yolunda gitmiyor." ifadelerini kullanmıştı.
ÇEBİ'DEN FLAŞ SÖZLER!
Konuyla ilgili Ajansspor'a konuşan Ahmet Nur Çebi flaş ifadelere imza attı.
Victor Ruiz'in kötü niyetli olduğunu dile getiren Çebi, "Ruiz madem çok iyi niyetli, Beşiktaş taraftarına minnettarlık duyuyor o zaman neden ligin bitimine sadece iki maç kala gitti? Kötü niyetli olduğu buradan belli. Gençlerbirliği maçını da oynayıp yine gidebilirdi. Bakın pandemi döneminde bir tek Ruiz mi parasını alamadı? Peki biz kulüpler para alabildik mi? Maçlar oynanmadı, maç günü hasılat gelirlerinden olduk. Yayıncı kuruluş ödemeleri durdurdu. Üstelik şu aşamada bile yüzde 50 indirim istiyor yayıncı. Böyle bir durumda bir tek Ruiz'in para alamaması mı sorun oldu? Şubat sonuna kadar tüm alacakları ödenmiş. Bir tek Mart, Nisan ve Mayıs duruyor. Madem öyle, pandeminin ortasında gitseydi ya! Neden Fenerbahçe maçına iki gün kala giderek, teknik heyeti ve takım arkadaşlarını zor durumda bırakıyor? Ben burada iyi niyet arayamam." dedi.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 19:26
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Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! "Bir tek Victor Ruiz mi parasını alamadı?" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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