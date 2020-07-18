Emre Belözoğlu'na transfer şoku! Beşiktaş'la söz kesti
Yaz transfer sezonu çalışmalarına devam eden Beşiktaş ve Fenerbahçe, Doğukan İnci'nin transferinde karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun özellikle ısrarcı olduğu transferi Kara-Kartal bitirdi. Siyah-beyazlılar genç yıldız adayı için Karşıyaka ile söz kesti.
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Doğukan İnci çalımı geldi. Sarı-lacivertlilerin bir süredir transferi için uğraş verdiği 21 yaşındaki hücum oyuncusu tercihini siyah-beyazlı takımdan yana kullandı.
Ajansspor'un haberine göre gelecek sezon iddialı ve alternatifli bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, genç ve potansiyeli isimlere yöneldi.
KARTAL SÖZ KESTİ!
Beşiktaş, bu sezon ortaya koyduğu performansla göz dolduran ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gözdesi olan Doğukan İnci'nin transferi için Karşıyaka ile söz kesti.
Siyah beyazlılar, İzmir ekibi ile 2,5 milyon TL'ye yakın ücrete anlaştı, genç oyuncunun ikinci satışından Karşıyaka %15 pay alacak.
TFF 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci bu sezon toplam 25 resmi maçta forma giydi. 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu maçlarda 12 gol attı ve 5 de asist katkısı yaptı.
- 18.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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