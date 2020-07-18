Emre Belözoğlu'na transfer şoku! Beşiktaş'la söz kesti - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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'na şoku! 'la söz kesti

Emre Belözoğlu'na transfer şoku! Beşiktaş'la söz kesti

Yaz sezonu çalışmalarına devam eden ve , 'nin transferinde karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertlilerde 'nun özellikle ısrarcı olduğu transferi Kara-Kartal bitirdi. Siyah-beyazlılar genç yıldız adayı için Karşıyaka ile söz kesti.

'tan 'ye çalımı geldi. Sarı-lacivertlilerin bir süredir transferi için uğraş verdiği 21 yaşındaki hücum oyuncusu tercihini siyah-beyazlı takımdan yana kullandı.

Ajansspor'un haberine göre gelecek sezon iddialı ve alternatifli bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, genç ve potansiyeli isimlere yöneldi.

KARTAL SÖZ KESTİ!
Beşiktaş, bu sezon ortaya koyduğu performansla göz dolduran ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gözdesi olan Doğukan İnci'nin transferi için Karşıyaka ile söz kesti.

Siyah beyazlılar, ekibi ile 2,5 milyon TL'ye yakın ücrete anlaştı, genç oyuncunun ikinci satışından Karşıyaka %15 pay alacak.

3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci bu sezon toplam 25 resmi maçta forma giydi. 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu maçlarda 12 gol attı ve 5 de asist katkısı yaptı.


  1. 18.07.2020
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