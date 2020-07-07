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07 Temmuz 2020, Salı
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Kronik sakatlığı var

Kronik sakatlığı var

Yalçın, N’Koudou’nun neden 11’de olmadığını açıkladı, “Kronik sakatlığı var. 1 haftadır idmana çıkmadı” dedi.

Sergen Yalçın, maçı öncesi sakatların durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. N'Koudou'nun 11'de, Ljajic, Umut ve Boyd'un da kadroda bulunmamasıyla ilgili konuşan 'ın hocası, "N'Koudou bir haftadır idmanlara katılmıyor. Son bir iki çalışmada bizimle birlikteydi ama maç oynamak için yeterli değil. Kronik sakatlığı var. İki haftadır bu sakatlığın etkisinde. Böyle olunca oyuncuyu her hafta kullanmak zorlaşıyor. Bugün (dün) için onu bekletmenin daha uygun olduğunu düşündüm. Bu tek başıma değil doktorlarla birlikte verdiğim bir karar. Ljajic, Umut, Boyd gibi isimler de yok. Bu şartlara göre bir planla sahaya çıkıyoruz" açıklamasında bulundu.
  1. 7.7.2020
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