Canımız çok yanıyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Canımız çok yanıyor

Canımız çok yanıyor

Canımız çok yanıyor

'ın tek golünü atan Atiba maç sonu yaptığı açıklamada, " bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. kıramadık, 2-1 geriye düştükten sonra enerjimizi kaybettik ve bu sezon bu tip birçok maç oynadık, bizim için önemli ve düşündürücü olan bu. , bugün can acıtıcı bir skor aldık" ifadesini kullandı.

'ın tek golünü atan Atiba maç sonu şu ifadeleri kullandı: " bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. kıramadık, 2-1 geriye düştükten sonra enerjimizi kaybettik ve bu sezon bu tip birçok maç oynadık, bizim için önemli ve düşündürücü olan bu. , bugün can acıtıcı bir skor aldık. Ancak gerçek profesyoneller hiçbir şey bitmeden bırakmaz, pes etmez. Daha önümüzde 4 maç var. Kafamızı kaldırıp, 3 gün sonraki maça hazırlanacağız."
  1. 7.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Canımız çok yanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA