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07 Temmuz 2020, Salı
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Başkanla sorun yok

Başkanla sorun yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Başkanla aramızda fikir ayrılığı olduğu iddiaları da doğru değil. Aynı şeyi düşünüyoruz ama ifade ediş şeklimiz farklı." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 90 dakika sonunda üzgündü. Sözlerine genç futbolcularla ilgili başlayan Yalçın, "Gençler hata yapa yapa futbolcu olmayı öğrenecekler. Oyuna ortak olduk derken ikinci golü yedik. Çok risk aldık, rakibe kontra fırsatı verdik. Beklediğiniz futbolculardan istediğimiz performansı da alamadık. Pandemiden sonra zor bir dönem. Bahane değil ama her futbolcuyu kullanamıyoruz" dedi. Genç hoca, şöyle devam etti: "4 haftalık sürecin ardından oturup başkanla beraber transferde iyi planlama yaparız. Başkanla aramızda fikir ayrılığı olduğu iddiaları da doğru değil. Aynı şeyi düşünüyoruz ama ifade ediş şeklimiz farklı."
  1. 7.7.2020
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