Kayserispor-Beşiktaş | CANLI
Süper Lig'in 30. haftasının kapanış gününde Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. Ligde topladığı 28 puanla ateş hattında yer alan sarı-kırmızılılar, Kartal'ı devirip kümede kalma yolunda avantaj sağlamak istiyor. 50 puanlı siyah-beyazlılar ise formunu Kayseri'de de sürdürüp 3. sıraya tırmanmayı hedefliyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına az bir süre kala kritik haftalara girildi. Lig, alt ve üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelelere sahne oluyor. Haftanın kapanış maçında Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Beşiktaş, ateş hattındaki Hes Kablo Kayserispor'a konuk oluyor.
KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ CANLI
İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Lopes, Djedje, Diego, Hasan Hüseyin, Sapunaru, Kvrzic, Henrique, Campanharo, Kravets, Enver Cenk
Beşiktaş: Ersin, Ruiz, Vida, Rıdvan, Gökhan, Necip, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Burak
KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Kayserispor'un evinde Beşiktaş'ı konuk ettiği maç saat 21.00'de başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
48. RANDEVU
Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 47 maçta Beşiktaş 27, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 11 karşılaşmayı kaybetmeyen, 8'ini kazanıp, 3'ünde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 76 golüne, sarı-kırmızılılar 45 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı.
KAYSERİ'DEKİ MAÇLARDA EV SAHİBİ ÖNDE
Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında bir farkla üstünlüğü bulunuyor. Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabette deplasmandaki son 5 maçı yitirmeyen, 3'ünü kazanan siyah-beyazlıların 23 golüne, Kayserispor 28 golle yanıt verdi. Geçen sezon Kayseri'de yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlandı.
- 06.07.2020
- Güncelleme: 06.07.2020 20:59
- Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 2. Mert Hakan vakası! Resmi teklif...
- Fatih Terim Mustafa Cengiz zirvesinden flaş karar! Arda Turan...
- Tepkiler dinmek bilmedi! "Emre Belözoğlu'nun görevine son verilmeli"
- İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri
- Fenerbahçe teknik direktör olmadan 9 puanı nasıl aldı? İşin sırrı...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kayserispor-Beşiktaş | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.