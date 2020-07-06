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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Kayserispor-Beşiktaş | CANLI

'in 30. haftasının kapanış gününde , deplasmanına konuk oluyor. Ligde topladığı 28 puanla ateş hattında yer alan sarı-kırmızılılar, 'ı devirip kümede kalma yolunda avantaj sağlamak istiyor. 50 puanlı siyah-beyazlılar ise formunu Kayseri'de de sürdürüp 3. sıraya tırmanmayı hedefliyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

'de sezonun tamamlanmasına az bir süre kala kritik haftalara girildi. Lig, alt ve üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelelere sahne oluyor. Haftanın kapanış maçında Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren , ateş hattındaki 'a konuk oluyor.

KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ CANLI


İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Lopes, Djedje, Diego, Hasan Hüseyin, Sapunaru, Kvrzic, Henrique, Campanharo, Kravets, Enver Cenk

Beşiktaş: Ersin, Ruiz, Vida, Rıdvan, Gökhan, Necip, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Burak

KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor'un evinde Beşiktaş'ı konuk ettiği maç saat 21.00'de başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

48. RANDEVU

Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 47 maçta Beşiktaş 27, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 11 karşılaşmayı kaybetmeyen, 8'ini kazanıp, 3'ünde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 76 golüne, sarı-kırmızılılar 45 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında 'da oynanan maçı Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLARDA EV SAHİBİ ÖNDE

Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında bir farkla üstünlüğü bulunuyor. Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabette deplasmandaki son 5 maçı yitirmeyen, 3'ünü kazanan siyah-beyazlıların 23 golüne, Kayserispor 28 golle yanıt verdi. Geçen sezon Kayseri'de yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlandı.

  1. 06.07.2020
  2. Güncelleme: 06.07.2020 20:59
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