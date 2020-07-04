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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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'tan Molina operasyonu

Beşiktaş'tan Molina operasyonu

basını, ’ın 22 yaşındaki savunmacı ile her konuda anlaştığını iddia etti. Sözleşmesi feshedilen genç yıldız boşa çıktı.

'in önemli haber kaynaklarından infoBAE'nin 'ın ile anlaştığı iddiası dikkat çekti. 'un alt yapısında yetişen ve 2016'da 18 yaşındayken ilk maçını San Martin de 'a karşı oynayan Molina, Justicia ve Rosario Central'da kiralık oynadı; ardından Boca Juniors'a geri döndü. Boca Juniors'tan yüksek ücret talep edince sözleşmesi feshedildi. Şu anda bonservisi elinde olan genç oyuncu bu sezon 16 maçta 1 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 4.7.2020
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