Beşiktaş'tan Molina operasyonu
Arjantin basını, Beşiktaş’ın 22 yaşındaki savunmacı Nahuel Molina ile her konuda anlaştığını iddia etti. Sözleşmesi feshedilen genç yıldız boşa çıktı.
Arjantin'in önemli haber kaynaklarından infoBAE'nin Beşiktaş'ın Nahuel Molina ile anlaştığı iddiası dikkat çekti. Boca Juniors'un alt yapısında yetişen ve 2016'da 18 yaşındayken ilk maçını San Martin de San Juan'a karşı oynayan Molina, Justicia ve Rosario Central'da kiralık oynadı; ardından Boca Juniors'a geri döndü. Boca Juniors'tan yüksek ücret talep edince sözleşmesi feshedildi. Şu anda bonservisi elinde olan genç oyuncu bu sezon 16 maçta 1 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.
- 4.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan Molina operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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