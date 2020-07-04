Beşiktaş'tan Molina operasyonu

Arjantin'in önemli haber kaynaklarından infoBAE'nin Beşiktaş'ın Nahuel Molina ile anlaştığı iddiası dikkat çekti. Boca Juniors'un alt yapısında yetişen ve 2016'da 18 yaşındayken ilk maçını San Martin de San Juan'a karşı oynayan Molina, Justicia ve Rosario Central'da kiralık oynadı; ardından Boca Juniors'a geri döndü. Boca Juniors'tan yüksek ücret talep edince sözleşmesi feshedildi. Şu anda bonservisi elinde olan genç oyuncu bu sezon 16 maçta 1 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.