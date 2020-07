Ahmet Nur Çebi: Susturamazsınız

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İHA'dan Bozhan Memiş'e konuşan Başkan Çebi; Sergen Yalçın'dan Fikret Orman'a, ibra konusundan yapılan ihalelere kadar tüm soruları açık yüreklilikle yanıtladı. Sözlerine "Beni susturamayacaklar" diyerek başlayan Çebi'nin olay açıklamaları şöyle: "BEN ibra edip etmeyeceğimi bilirim, kimseye de ibra et ya da etme demem. Ama benim ibra edilememem için müthiş bir kampanya var. Çünkü ibra olmazsa 45 gün sonra seçime gidilecek. Arkamdan anormal bir muhalefet yürütülüyor. Ofisler açılmış, kampanya yapılıyor.



YARIŞTAN KEYİF ALIRIM

Yahu kardeşim siz kendiniz terk ettiniz burayı. Madem istiyordunuz, niye gittiniz? Toplantı yapan muhalefetin yarın seçim olduğunda rakip olarak karşıma çıkmasını isterim ve bu durumda kendimi daha iyi hissederim. Büyük de keyif alırım, kendimi daha güçlü hissederim. Moral bulurum. Öbür türlü, 'Ben ne yapıyorum, kimse yok, herkes kaçıyor, bende bir şey mi var' diyerek sağıma soluma bakarım. Beşiktaş'ın bu duruma hiçbir zaman düşmesini istemem. Zaten bizim genel kurul üyelerimizin içinde muhakkak buraları idare edebilecek insanlar vardır, her dönemde de vardı. Hodri meydan, gelin yürütün.



MUHLİS BİR ADAM DEĞİLİM

Ben o kadar muhlis, yumuşak bir adam değilim. Tamam ben dürüst, namuslu, şerefli, kimsenin parasına bakmayan bir adamım ama o kadar da muhlis bir adam değilim. Ayrıca bana iftira atan kişinin de yanlış bilgilendirildiğini biliyorum. İnşallah gidip kendisi bunun hesabını sorar. Benim eski Başkan Fikret Orman'la girdiğim son seçimde Fikret Bey, transfer komitesinin başına kimi getirmiş, futbolun başına kimi getirmiş, bizi nerede görevlendirmiş bir baksınlar. Eleştiri yaparken her şeyi iyi değerlendirmek gerek!



BENİ RESMEN AĞLATTILAR

Beşiktaş taraftarı üzerine düşeni yapıyor ve yapmaya da devam ediyor. Çocuğun birisi zarfın içine 15 lira koymuş, ağladım resmen ve mektubu müzeye koyun dedim. Diğeri tablet almak için para biriktirmiş, parayı bize göndermiş. İş adamlarımıza rica ediyorum; Beşiktaş'a sahip çıkın...



'YENİ' SÖZLEŞME SERGEN'E YAKIŞIR

Son zamanlarda Sergen Hoca'yla aralarında fikir ayrılığı olduğuna dair yayınların yapıldığını belirten Başkan Çebi, "Bazıları yanlış biliyor olabilir ama bazıları da kasıtlı olarak yanlış yönlendiriyor. Hocayla bizim aramızda hiçbir sıkıntı yok. Biz hocayla oturup konuştuğumuzda kendisiyle çok açık ve net şekilde konuştuk. 'Ben de altyapıdan geliyorum. Gereğini yapmak hepimizin vazifesi' diyen bir hocamız. Takdir hocanındır, ben karışmamam. Ancak ve ancak ekonomik gerçekler var, bunu da zaten kendisi biliyor. Altyapıdan oyuncularımızın yetiştirildiği bir düzen istiyoruz ve bunu hocamız da istiyor" diye konuştu.



BU PARALAR ÖDENMEZ

Bu ücretlerle çok zorlanıyoruz. Ancak gönlümüz oyuncularımızın hepsiyle yürümekten yana. Onlara maaş konusunu söyledik, umarım anlayış gösterirler. Ljajic çok iyi bir çocuk. Şimdi ben bu çocukla neden yürümek istemeyeyim? Ama 3 milyon 750 bin euro maaş! Bu kulüp bu paraları kaldıramaz.



YOLLARIMIZ AYRILABİLİR

Caner Erkin'in menajeri zaten gereksiz yere çok konuşuyor. Caner'le oturup konuşacağız, şartlarımızı kabul ederse kalabilir. Olmazsa yollarımızı ayıracağız. Aynı şekilde Gökhan Gönül'le de görüşüyoruz. Onlar bir şey istiyor, biz bir şey istiyoruz. Herkes kendi ekonomisine göre bir şey istiyor.



OTURUP ANLAŞSINLAR!

Serbest olan birçok futbolcuyla görüşüyoruz. N'Sakala da bunlardan biri olabilir ama önceliği Alanyaspor'dadır. Onlar da elini çabuk tutsunlar. Yarın öbür gün anlaşırsak kimse birbirine gönül koymasın. Alanyaspor Başkanı'nın geçtiğimiz günlerde yanlış bir söylemi oldu. Bunu genel söylüyorum.



DEVLER LİGİ ÇOK ÖNEMLİ

Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Ligin başka anlamı kalmadı bizim için. 1 de kıymetli, 5 de kıymetli. Buradan iş adamlarımıza seslenmek istiyorum, ihtiyacımız var hepsine. Dolayısıyla imkanı olan iş arkadaşlarımızın bize katkı vermelerini bekliyoruz.