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30 Haziran 2020, Salı
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için beklemede

Larin için beklemede

'e kiralanan ve iyi bir performans göstere Cyle 'in için ekibinden teklif bekliyor.

, 'e kiralanan ve iyi bir performans göstere Cyle 'in için ekibinden teklif bekliyor. İstenen girişim olmazsa oyuncunun satışı için menajerlere yetki verilecek.

  1. 30.6.2020
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