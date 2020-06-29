Beşiktaş, devre arası transfer döneminde İtalyan ekibi Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng ile yolları ayırıyor.
Sergen Yalçın yönetiminde yeni bir sayfa açan ve gelecek sezon adına planlamalarını başlatan Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng ile yollar ayrılıyor.
Sporx'in haberine göre; Kontratında yer alan, "10 maçta 45 dakika ve üzeri oynarsa sözleşmesi otomatik olarak uzar" maddesini kendi isteğiyle kaldıran Ganalı yıldız, sezon sonunda kulübü Fiorentina'ya dönecek.
Devre arası transfer döneminde bedelsiz olarak kiralanan Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlı kulüpten yarım sezon için 300 bin euro kazanıyordu. Boateng, gelecek sezon da Kara Kartal'da top koşturması durumunda 600 bin euro kazanacaktı.
- 29.06.2020
- Güncelleme: 29.06.2020 19:09
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Yıldız futbolcu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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