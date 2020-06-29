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29 Haziran 2020, Pazartesi
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'ta flaş ! Yıldız futbolcu...

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Yıldız futbolcu...

, devre arası döneminde İtalyan ekibi 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng ile yolları ayırıyor.

yönetiminde yeni bir sayfa açan ve gelecek sezon adına planlamalarını başlatan 'ta Kevin-Prince Boateng ile yollar ayrılıyor.

Sporx'in haberine göre; Kontratında yer alan, "10 maçta 45 dakika ve üzeri oynarsa sözleşmesi otomatik olarak uzar" maddesini kendi isteğiyle kaldıran Ganalı yıldız, sezon sonunda kulübü 'ya dönecek.

Devre arası döneminde bedelsiz olarak kiralanan Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlı kulüpten yarım sezon için 300 bin euro kazanıyordu. Boateng, gelecek sezon da 'da top koşturması durumunda 600 bin euro kazanacaktı.

  1. 29.06.2020
  2. Güncelleme: 29.06.2020 19:09
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