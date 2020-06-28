Burak Yılmaz Beşiktaş'ı sırtlıyor! Yıldız golcüden dev katkı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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'ı sırtlıyor! Yıldız golcüden dev katkı

Burak Yılmaz Beşiktaş'ı sırtlıyor! Yıldız golcüden dev katkı

'ın 34 yaşındaki yıldız golcüsü , bu sezon adeta takımını sırtıladı. Yılmaz, gösterdiği 14 7 asistlik performansla tam 18 puana direkt olarak katkı verdi.

Türk futbol tarihinin en iyi golcüleri arasında yer alan , ilerleyen yaşına rağmen formunu kaybetmiyor. 34 yaşındaki futbolcu, Denizlispor deplasmanının ardından maçında da 1 , 2 asistlik performans ortaya koydu. Bu sezon 23 maçta 14 gol, 7 asist ile 21 gole etkide bulunan Burak, takımın da 18 puanına direkt olarak katkı sağlamayı başardı. Tecrübeli forvet, siyah-beyazlı forma altında 12 farklı karşılaşmada skora katkı yaptı.

SON 10 SEZONUN 9'UNDA ÇİFT HANELERE ULAŞTI

Sabah'ın haberine göre; Konyaspor mücadelesiyle birlikte de son beş yıldaki skora etkisini 102'ye çıkardı. Bu sezon ligde 13, kupada da 1 kez ağları sarsan Burak Yılmaz, kariyerinin son 10 sezonunun 9'unda çift haneli gol sayısına ulaşmayı başardı. Burak 2018- 2019 sezonunu 16, 2017-2018 sezonunu ise 23 golle kapatmıştı. Yıldız oyuncu, 'de geçirdiği 2017 yılında da 11 maçta görev almasına rağmen 8 gol atmayı başarmıştı.

  1. 28.06.2020
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