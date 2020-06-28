Burak Yılmaz Beşiktaş'ı sırtlıyor! Yıldız golcüden dev katkı
Beşiktaş'ın 34 yaşındaki yıldız golcüsü Burak Yılmaz, bu sezon adeta takımını sırtıladı. Yılmaz, gösterdiği 14 gol 7 asistlik performansla tam 18 puana direkt olarak katkı verdi.
Türk futbol tarihinin en iyi golcüleri arasında yer alan Burak Yılmaz, ilerleyen yaşına rağmen formunu kaybetmiyor. 34 yaşındaki futbolcu, Denizlispor deplasmanının ardından Konyaspor maçında da 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. Bu sezon 23 maçta 14 gol, 7 asist ile 21 gole etkide bulunan Burak, takımın da 18 puanına direkt olarak katkı sağlamayı başardı. Tecrübeli forvet, siyah-beyazlı forma altında 12 farklı karşılaşmada skora katkı yaptı.
SON 10 SEZONUN 9'UNDA ÇİFT HANELERE ULAŞTI
Sabah'ın haberine göre; Konyaspor mücadelesiyle birlikte de son beş yıldaki skora etkisini 102'ye çıkardı. Bu sezon ligde 13, kupada da 1 kez ağları sarsan Burak Yılmaz, kariyerinin son 10 sezonunun 9'unda çift haneli gol sayısına ulaşmayı başardı. Burak 2018- 2019 sezonunu 16, 2017-2018 sezonunu ise 23 golle kapatmıştı. Yıldız oyuncu, Çin'de geçirdiği 2017 yılında da 11 maçta görev almasına rağmen 8 gol atmayı başarmıştı.
- 28.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Burak Yılmaz Beşiktaş'ı sırtlıyor! Yıldız golcüden dev katkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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