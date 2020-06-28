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28 Haziran 2020, Pazar
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10 milyon lira gelir

10 milyon lira gelir

'ın büyük umutlarla başlattığı ' Seni' yardım kampanyasından şu ana kadar 10 milyon TL gelir elde edildiği belirtildi.

'a ' Seni' kampanyasından 10 milyon TL gelir... Siyah-beyazlı yetkililer kampanyaya destek verenlerin sayısının 280 bine kadar geldiğini ifade ettiler.
  1. 28.6.2020
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