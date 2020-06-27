Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu kimdir?

Beşiktaş, Süper Lig'de corona virüsü arası sonrası çıktığı ilk karşılaşmada sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup olmuştu. Sonraki haftalarda toparlanan siyah-beyazlı ekip, son iki maçta 6 puanı hanesine yazdırdı.

Beşiktaş'ın bu müsabakalarda dikkat çeken özelliği az gol yemesine rağmen bol gollü maçlar çıkarması oldu. Alman file bekçisi Loris Karius'un corona virüsü arasında takımdan ayrılmasının ardından kaleyi devralan Ersin Destanoğlu, otoritelerden tam not aldı. 19 yaşındaki genç file bekçisi Antalyaspor maçında 2 gol yese de, Beşiktaş'ın deplasmanda Denizlispor'u 5-1, iç sahada Konyaspor'u 3-0 yendiği maçlardaki performansıyla alkış aldı. Peki, Ersin Destanoğlu kimdir?

ERSİN DESTANOĞLU KİMDİR?

Beşiktaş altyapısından yetişen 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu, lige verilen corona virüsü arasından sonra A takımın kalesini korumaya başladı. 2001 doğumlu Ersin, 1.95 boyunda. Genç kaleci, bu sezon Spor Toto Gelişim Elit U-19 liginde 18 kez siyah beyazlı formayı giydi. Alt yaş gruplarında milli formayı 17 kez terleten Ersin'in Beşiktaş ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ersin'in piyasa değeri ise 50 bin Euro.



