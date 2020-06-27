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27 Haziran 2020, Cumartesi
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'ın genç kalecisi kimdir?

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu kimdir?

'ın 'de son iki haftadır galip gelmesinde pay sahibi olan 19 yaşındaki genç file bekçisi 'nun performansı dikkatlerden kaçmadı. Alman kaleci 'un ardından kaleyi devralan Ersin Destanoğlu, Beşiktaş altyapısında yetişti. Peki, Ersin Destanoğlu kimdir? İşte yanıtı...

, 'de corona virüsü arası sonrası çıktığı ilk karşılaşmada sahasında 'a 2-1 mağlup olmuştu. Sonraki haftalarda toparlanan siyah-beyazlı ekip, son iki maçta 6 puanı hanesine yazdırdı.

Beşiktaş'ın bu müsabakalarda dikkat çeken özelliği az gol yemesine rağmen bol gollü maçlar çıkarması oldu. Alman file bekçisi 'un corona virüsü arasında takımdan ayrılmasının ardından kaleyi devralan , otoritelerden tam not aldı. 19 yaşındaki genç file bekçisi Antalyaspor maçında 2 gol yese de, Beşiktaş'ın deplasmanda Denizlispor'u 5-1, iç sahada 'u 3-0 yendiği maçlardaki performansıyla alkış aldı. Peki, Ersin Destanoğlu kimdir?

ERSİN DESTANOĞLU KİMDİR?

Beşiktaş altyapısından yetişen 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu, lige verilen corona virüsü arasından sonra A takımın kalesini korumaya başladı. 2001 doğumlu Ersin, 1.95 boyunda. Genç kaleci, bu sezon Spor Toto Gelişim Elit U-19 liginde 18 kez siyah beyazlı formayı giydi. Alt yaş gruplarında milli formayı 17 kez terleten Ersin'in Beşiktaş ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ersin'in piyasa değeri ise 50 bin Euro.

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  1. 27.06.2020
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