Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu kimdir?
Beşiktaş'ın Süper Lig'de son iki haftadır galip gelmesinde pay sahibi olan 19 yaşındaki genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun performansı dikkatlerden kaçmadı. Alman kaleci Loris Karius'un ardından kaleyi devralan Ersin Destanoğlu, Beşiktaş altyapısında yetişti. Peki, Ersin Destanoğlu kimdir? İşte yanıtı...
Beşiktaş, Süper Lig'de corona virüsü arası sonrası çıktığı ilk karşılaşmada sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup olmuştu. Sonraki haftalarda toparlanan siyah-beyazlı ekip, son iki maçta 6 puanı hanesine yazdırdı.
Beşiktaş'ın bu müsabakalarda dikkat çeken özelliği az gol yemesine rağmen bol gollü maçlar çıkarması oldu. Alman file bekçisi Loris Karius'un corona virüsü arasında takımdan ayrılmasının ardından kaleyi devralan Ersin Destanoğlu, otoritelerden tam not aldı. 19 yaşındaki genç file bekçisi Antalyaspor maçında 2 gol yese de, Beşiktaş'ın deplasmanda Denizlispor'u 5-1, iç sahada Konyaspor'u 3-0 yendiği maçlardaki performansıyla alkış aldı. Peki, Ersin Destanoğlu kimdir?
ERSİN DESTANOĞLU KİMDİR?
Beşiktaş altyapısından yetişen 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu, lige verilen corona virüsü arasından sonra A takımın kalesini korumaya başladı. 2001 doğumlu Ersin, 1.95 boyunda. Genç kaleci, bu sezon Spor Toto Gelişim Elit U-19 liginde 18 kez siyah beyazlı formayı giydi. Alt yaş gruplarında milli formayı 17 kez terleten Ersin'in Beşiktaş ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ersin'in piyasa değeri ise 50 bin Euro.
- 27.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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