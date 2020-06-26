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26 Haziran 2020, Cuma
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Hücum hattının yıldızı Carrascal

Hücum hattının yıldızı Carrascal

'ın yeniden şartları zorlamaya başladığı Carrascal için Benevento sportif direktörü 'dan açıklama geldi. Foggia, "'ın devrede olup olmadığını bilmiyorum ama biz istiyoruz, istiyor, istiyor, da istiyor. bir yetenek" dedi.

'ın yeniden şartları zorlamaya başladığı Carrascal için Benevento sportif direktörü 'dan açıklama geldi. Foggia, "'ın devrede olup olmadığını bilmiyorum ama biz istiyoruz, istiyor, istiyor, da istiyor. bir yetenek. Yüksek kaliteli modern bir orta saha oyuncusu. Üç kişinin oynayabileceğiz hücum hattında her rolü oynayabilir, Luis Alberto (Lazio'da forma giyen) gibi yetenekli. Çizgiler arasında inanılmaz bir temel teknikle hareket edebiliyor. 'de oynaması tesadüf değil" açıklamasını yaptı.
  1. 26.6.2020
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