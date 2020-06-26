Hücum hattının yıldızı Carrascal
Beşiktaş'ın yeniden şartları zorlamaya başladığı Carrascal için Benevento sportif direktörü Foggia'dan açıklama geldi. Foggia, "Juventus'ın devrede olup olmadığını bilmiyorum ama biz istiyoruz, Fiorentina istiyor, Türkler istiyor, Hollandalılar da istiyor. Saf bir yetenek" dedi.
- 26.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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