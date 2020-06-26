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26 Haziran 2020, Cuma
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2020 yılında ilk kez kadroda!

Dorukhan Toköz 2020 yılında ilk kez kadroda!

’ın genç yıldızı , tam 8 ay 20 gün sonra bir maçta kadroda yer aldı. 6 Ekim 2019’da oynanan maçında sakatlanan yıldız futbolcu, mücadelesinin kadrosunda yer buldu.

'ın genç yıldızı uzun bir aranın ardından sahalara döndü. 6 Ekim 2019 tarihinde oynanan Aytemiz mücadelesinin 73. dakikasında sakatlanan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalan Dorukhan, 2020 yılında ilk kez bir maçta kadroya dahil oldu. 8 ay 20 gün boyunca sahalardan uzak kalan Dorukhan, tarafından mücadelesinin kadrosuna alındı.

  1. 26.06.2020
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