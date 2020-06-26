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26 Haziran 2020, Cuma
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Covid-19 şoku!

Covid-19 şoku!

, bugün oynanacak maçı öncesinde büyük şok yaşadı. Siyah-beyazlı kulüp, 2 oyuncunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

, bugün oynanacak maçı öncesinde büyük şok yaşadı. Siyah-beyazlı kulüp, 2 oyuncunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "24 Haziran Çarşamba günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid- 19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. Haber üzerine birçok kulübü Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajı yolladı.

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?
Beşiktaşlı iki oyuncuda corona virüsü tespit edilince akıllara "Şimdi ne olacak?" sorusu geldi. 'nin 'futbola dönüş protokolü'ne göre siyah-beyazlılar iki oyuncusunu dışarıda bırakarak maçları oynamaya devam edecek. Maçların ertelenmesi için kadroya alınacak oyuncu sayısının 14'ün altına düşmesi gerekiyor. Beşiktaşlı oyuncular bugün takım olarak, personel dahil tekrar teste girecek. Bir sorun çıkmaması halinde akşamki Konyaspor maçına çıkacak. Öte yandan, Beşiktaş'ın son 4 hafta içinde karşılaştığı tüm takımlar da Covid-19 testine girmek zorunda. Bu nedenle siyah-beyazlıların ara sonrasında karşılaştığı ve Denizlispor'da tüm oyuncular ile çalışanlar, 48 saat içinde corona virüsü testine girecek.

  1. 26.6.2020
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