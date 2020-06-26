Covid-19 şoku!
Beşiktaş, bugün oynanacak Konyaspor maçı öncesinde büyük şok yaşadı. Siyah-beyazlı kulüp, 2 oyuncunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Beşiktaş, bugün oynanacak Konyaspor maçı öncesinde büyük şok yaşadı. Siyah-beyazlı kulüp, 2 oyuncunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "24 Haziran Çarşamba günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid- 19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. Haber üzerine birçok Süper Lig kulübü Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajı yolladı.
PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?
Beşiktaşlı iki oyuncuda corona virüsü tespit edilince akıllara "Şimdi ne olacak?" sorusu geldi. TFF'nin 'futbola dönüş protokolü'ne göre siyah-beyazlılar iki oyuncusunu dışarıda bırakarak maçları oynamaya devam edecek. Maçların ertelenmesi için kadroya alınacak oyuncu sayısının 14'ün altına düşmesi gerekiyor. Beşiktaşlı oyuncular bugün takım olarak, personel dahil tekrar teste girecek. Bir sorun çıkmaması halinde akşamki Konyaspor maçına çıkacak. Öte yandan, Beşiktaş'ın son 4 hafta içinde karşılaştığı tüm takımlar da Covid-19 testine girmek zorunda. Bu nedenle siyah-beyazlıların ara sonrasında karşılaştığı Antalyaspor ve Denizlispor'da tüm oyuncular ile çalışanlar, 48 saat içinde corona virüsü testine girecek.
- 26.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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