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26 Haziran 2020, Cuma
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hızlı döndü

Burak Yılmaz hızlı döndü

maçında cezalı olan ve Denizlispor maçında formasına gol ve asistle dönen , bu maçta da 'ın en önemli gol ayağı olacak.

maçında cezalı olan ve Denizlispor maçında formasına gol ve asistle dönen , bu maçta da 'ın en önemli gol ayağı olacak. Skorer forvet Burak Yılmaz bu sezon 21 lig maçında 12 gol ve 5 asistle; toplam 17 gole direkt katkı sağladı.
  1. 26.6.2020
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