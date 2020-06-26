Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz ilk asistini yaptı
Beşiktaş'ta Antalya ve Denizli maçlarının ardından Konyaspor mücadelesine de 11'de başlayan genç sol bek Rıdvan Yılmaz, kariyerinde bir ilki yaşadı. 19 yaşındaki futbolcu, 40. dakikada Burak Yılmaz'ın attığı golün pasını vererek, Süper Lig kariyerindeki ilk asistini yaptı.
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın son haftalarda ilk 11'de görev verdiği genç yıldız adayı Rıdvan Yılmaz, Konyaspor mücadelesinde de 90 dakika sahada kaldı.
19 yaşındaki sol bek, 3-0 kazanılan maçta kariyerinde bir ilki yaşadı. Üst üste 3 Süper Lig maçında sahaya 11'de çıkan Rıdvan Yılmaz, Burak Yılmaz'ın 40. dakikada attığı golde asisti yapan oyuncu oldu ve Süper Lig kariyerindeki ilk asistini yaptı.
"ÖNÜMDE UZUN BİR YOL VAR"
Maç sonu Burak Yılmaz'a yaptığı asistle ilgili konuşan Rıdvan Yılmaz, ''Çok mutluyum. Kazandığımız için mutluyum. Genç oyuncuların kazanarak tecrübe kazanması önemli. Asist yaptım, Burak ağabey de boşa çevirmedi pozisyonu. Hocalarım sayesinde kuvvetlenmeye devam edeceğim. Gelecek adına bir şey söylemek için çok erken. Beni yetiştiren ailem ve hocalarım benden gurur duyuyorsa ne mutlu bana ama önümde çok uzun bir yol var" dedi.
- 26.06.2020
- Güncelleme: 26.06.2020 23:16
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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