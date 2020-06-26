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26 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş Rıdvan Yılmaz Süper Lig'de bir ilki başardı!

Beşiktaşlı ilk asistini yaptı

Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz ilk asistini yaptı

'ta ve maçlarının ardından mücadelesine de 11'de başlayan genç sol bek , kariyerinde bir ilki yaşadı. 19 yaşındaki futbolcu, 40. dakikada 'ın attığı golün pasını vererek, kariyerindeki ilk asistini yaptı.

'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın son haftalarda ilk 11'de görev verdiği genç yıldız adayı , mücadelesinde de 90 dakika sahada kaldı.

19 yaşındaki sol bek, 3-0 kazanılan maçta kariyerinde bir ilki yaşadı. Üst üste 3 maçında sahaya 11'de çıkan Rıdvan Yılmaz, 'ın 40. dakikada attığı golde asisti yapan oyuncu oldu ve Süper Lig kariyerindeki ilk asistini yaptı.

"ÖNÜMDE UZUN BİR YOL VAR"

Maç sonu Burak Yılmaz'a yaptığı asistle ilgili konuşan Rıdvan Yılmaz, ''Çok mutluyum. Kazandığımız için mutluyum. Genç oyuncuların kazanarak tecrübe kazanması önemli. Asist yaptım, Burak ağabey de boşa çevirmedi pozisyonu. Hocalarım sayesinde kuvvetlenmeye devam edeceğim. Gelecek adına bir şey söylemek için çok erken. Beni yetiştiren ailem ve hocalarım benden gurur duyuyorsa ne mutlu bana ama önümde çok uzun bir yol var" dedi.

  1. 26.06.2020
  2. Güncelleme: 26.06.2020 23:16
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